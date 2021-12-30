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Yunus Akgün'den 20 maçta 6 gol 10 asist

#Adana Demirspor#Yunus Akgün#Süper Lig
Yunus Akgünden 20 maçta 6 gol 10 asist

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un 21 yaşındaki genç futbolcusu Yunus Akgün performansıyla göz dolduruyor.

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2 sezondur Galatasaray'dan Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, Adana temsilcinin Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlarken, 2020-2021 sezonunda 28 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi. 

Özellikle Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sezon başı yeniden takıma kazandırmak istediği ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de onayıyla Adana Demirspor'a 1 yıl daha kiralık olarak gönderilen hücum oyuncusu bu sezon ise şu ana kadar 20 maça çıkıp 6 gol 10 asistlik performansıyla katkı sağladı. 

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın da gelişiyle de performansı yükselen genç oyuncu, takımın asist yükünü de çekiyor. Kupada 6 asist yapan Akgün, ligde ise 4 golün hazırlayıcısı oldu.  

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"BİZE GALATASARAY'DA NEREDE OLURSAN OL, EN İYİSİNİ YAPMAYI ÖĞRETTİLER"

Yunus Akgün, Süper Lig'in 18'inci haftasında Adana Demirspor formasıyla Galatasaray karşılaşmasında attığı 2 golle galibiyeti getirerek şöyle konuşmuştu:

"Benim için duygusal anlamda önemli bir maçtı. Galatasaray'da büyüdüm. Galatasaray'da yetiştim. Bize Galatasaray'da nerede olursan ol, en iyisini yapmayı öğrettiler. Burada kiralığım, Galatasaray'a geri döneceğim. Burada kendimi ne kadar geliştirirsem, Galatasaray'a da o kadar güçlü döneceğim."

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#Adana Demirspor#Yunus Akgün#Süper Lig

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