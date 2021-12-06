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Yunus Akgün yetiştiği kulübe forma yaptırdı

#Yunus Akgün#Yerel Futbol#Kosova Güçspor
Yunus Akgün yetiştiği kulübe forma yaptırdı

Kūçükçekmece futbolunun yetiştirdiği yetenekli futbolculardan Yunus Akgün, futbola başladığı ilk kulüp olan Kosova Güçspor’a forma yaptırdı.

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Yerel Futbol'dan Yılmaz Aktepe'nin haberine göre, bonservisi Galatasaray'da olan, bu sezon bir diğer Süper Lig ekibi olan Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün, ilk yetiştiği kulübü unutmadı ve Kosova Güçspor altyapısına  forma sponsoru oldu. Yunus büyük bir vefa örneği gösterirken yetiştiği kulübü unutmadığını gösterdi. 

Yunus Akgün'ün Kosova Güçspor'a yaptırdığı formaların önünde futbolcunun isim ve soy isminin ilk harfleri ve Adana Demirspor'daki forma numarası olan 23 yer aldı. 

Futbola Kosova Güçspor'da başlayan Yunus Akgün, Küçükçekmece Belediyesi'nce düzenlenen futbol turnuvasında Galatasaray scout'larınca keşfedilmiş ve 2011'de sarı kırmızılı takımın alt yapısına transfer olmuştu.

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#Yunus Akgün#Yerel Futbol#Kosova Güçspor

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