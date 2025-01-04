Yunus Akgün ve Alexander Isak seriye devam edebilecek mi? İşte Misli’den günün oyuncu bahisleri…

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte Cumartesi maçlarında yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

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Galatasaray – Göztepe / Oyuncu Gol Atar: Yunus Akgün

Galatasaray’da Yunus Akgün, çıktığı son 4 resmi maçın tamamında gol attı.

Galatasaray – Göztepe / Oyuncu Gol Atar: Victor Osimhen

Galatasaray’da Victor Osimhen, ilk 11 başladığı son 7 lig maçının 5’inde ağları havalandırdı.

Galatasaray – Göztepe / Oyuncu 2 Faul Alır: Roland Sallai

Galatasaray’da Roland Sallai, ligde oynadığı son 7 maçın 5’inde en az 2 defa faule maruz kaldı.

Samsunspor – Trabzonspor / Oyuncu Gol Atar: Simon Banza

Trabzonspor’da Simon Banza, ligde oynadığı son 11 maçın 7’sinde gol attı.

Tottenham - Newcastle United / Oyuncu Gol Atar: Alexander Isak

Newcastle United’da Alexander Isak, ligde oynadığı son 6 maçın tamamında gol attı.

Tottenham - Newcastle United / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Brennan Johnson

Tottenham’da Brennan Johnson, ligde evinde oynadığı son 9 maçın 7’sinde en az 1 kere kaleyi bulan şut çekti.

Tottenham - Newcastle United / Oyuncu Gol Atar veya Asist Yapar: Anthony Gordon

Newcastle United’da Anthony Gordon, ligde ilk 11 başladığı son 5 maçın tamamında gol attı veya asist yaptı.

Benfica – Braga / Oyuncu Gol Atar: Kerem Aktürkoğlu

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Benfica’da Kerem Aktürkoğlu, ligde iç sahada oynadığı son 6 maçın 4’ünde gol atma başarısı gösterdi.

Fiorentina – Napoli / Oyuncu Asist Yapar: Lucas Beltran

Fiorentina’da Lucas Beltran, ligde iç sahada oynadığı son 4 maçın 3’ünde en az 1 kez asist yaptı.

Crystal Palace - Chelsea / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Nicolas Jackson

Chelsea’de Nicolas Jackson, ligde oynadığı son 17 maçın 16’sında en az 1 kez kaleyi bulan şut çekti.

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