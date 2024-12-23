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Yunus Akgün topu 70 metre sürüp süper gol attı

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#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig
Yunus Akgün topu 70 metre sürüp süper gol attı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 07:00

G.Saraylı Yunus Akgün, bu sezon 5. golünü Kayserispor’a attı.

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51. dakikada kendi yarı alanından topu alan milli futbolcu yaklaşık 70 metre sürdükten sonra ceza alanına girmeden şutunu çekip, fileleri havalandırdı. Osimhen ve Barış’ın ikinci gollerinin de pası veren Yunus, böylece Sivas ve Trabzon maçlarından sonra Kayseri’de de aynı karşılaşma içinde hem gol hem asist yaptı.

BARIŞ’IN KARiYER SEZONU

Kayserispor deplasmanında 2 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 8’ye yükseltti. Geçen sezon sarı kırmızılı forma altında 6 golü bulunan Barış, böylece en üst lig kariyerindeki en skorer sezonuna imza attı. 24 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Keçiörengücü formasıyla 1. Lig’de oynarken de 8 gole ulaşmıştı.

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#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig

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