Yunus Akgün şov yapıyor! Galatasaray'dan sonra...

Ümit Özat'ın görevinden ayrılması ve Cüneyt Dumlupınar'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Tuzlaspor'a konuk oldu. Mücadeleye damga vuran isimlerden biri Yunus Akgün oldu.

Maça çok hızlı başlayan Adana Demirspor, 11. dakikada Aurelien Chedjou ile 1-0 öne geçti. Hamidou Traore'nin 18. dakikadaki golüyle konuk ekip farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

44'te Galatasaray'dan kiralık giden Yunus Akgün, Adana Demirspor'u iyice rahatlattı. Adana Demirspor, ikinci yarı oyunu rolantiye alırken; Thuram'ın 86. dakikadaki golüne engel olamadı.

BU SEZON 4. GOLÜ...

Türkiye Kupası dahil 12 karşılaşmada forma giyen Yunus Akgün toplamda 4. golünü attı. Akgün'ün performansı büyük alkış aldı.

GALATASARAY TARAFTARI ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Adana Demirspor, puanını 25 yaptı ve haftaya 27 puanla giren Tuzlaspor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Mücadelenin ardından özellikle Galatasaray taraftarı Yunus Akgün'e büyük övgü yağdırdı. Taraftarlar, hem oyun hem de dış görünüş itibariyle genç futbolcuyu Barcelona'nın yıldız futbolcusu Antoine Griezmann'a benzetti.

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