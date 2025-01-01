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Yunus Akgün, sevgilisine evlilik teklif etti

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Tuğçe Alaca
Yunus Akgün, sevgilisine evlilik teklif etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 01:01

A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, sevgilisi Tuğçe Alaca'ya evlilik teklif ettiği anın fotoğrafını paylaştı.

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Alaca’ya evlilik teklifinde bulundu.

Yunus Akgün, sevgilisi Tuğçe Alaca'ya evlilik teklif ettiği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuğçe Alaca ise evlilik teklifine dair o anı sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu yıldan bana kalan en güzel an... Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün, geçtiğimiz hafta eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun nişan törenine katılmıştı.

Yunus Akgün, sevgilisine evlilik teklif etti

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Tuğçe Alaca

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