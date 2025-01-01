Yunus Akgün, sevgilisine evlilik teklif etti

Haberin Devamı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Alaca’ya evlilik teklifinde bulundu.

Yunus Akgün, sevgilisi Tuğçe Alaca'ya evlilik teklif ettiği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuğçe Alaca ise evlilik teklifine dair o anı sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu yıldan bana kalan en güzel an... Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün, geçtiğimiz hafta eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun nişan törenine katılmıştı.