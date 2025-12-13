Yunus Akgün: 'Sane ile iletişimimiz iyi!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 2-0 önde tamamladığı mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti değerlendirdi.

ARDA ÜNYAY: GALATASARAY'DA OLDUĞUMUN FARKINDAYIM

Çok önemli bir galibiyet aldık. Sağ olsun Okan Hocam da bana güvendi. Burası Galatasaray, bunun farkındayım. Her süremi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum.

Eleştiriler, şanssızlıklar oluyor ama ben her zaman elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum. Her zaman çok çalışıyorum. Galatasaray camiasına layık bir oyuncu olacağım.

SALLAI: 3 PUANI HAK ETTİK

İyi bir maç çıkardık, 3 puanı hak ettik. Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için bu maçları kazanmamız gerekiyor. Şu anda da mutluyuz.

Kolay değil tabii ki ama işim bu. Takım için çalışmayı seviyorum. Sahada olmaktan mutlu oluyorum, bu şekilde."

YUNUS AKGÜN: YÜZDE YÜZ DEĞİLİM AMA

Takım arkadaşlarımı kutluyorum, taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok destek oldular bize. Burada olamayan Abdullah Kavukcu'ya bu galibiyeti armağan ediyoruz. İlk yarıda iyi oynadık, istediklerimizi yaptık. İkinci yarıda Osimhen'in golünden sonra iyi performans gösterdik. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle skorlar bize öz güven ve moral veriyor.

Sane ile iyi bir iletişimimiz var. Onun da artan bir performansı var.

Tabii ki ağrılarım var. Yüzde yüz değilim tam olarak ama elimden geleni yapıyorum. Zamanla daha iyi olacağım, umarım performansım böyle de devam eder.