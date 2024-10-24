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Yunus Akgün: Kimseye küfür ya da hakaret etmedim

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Pfdk
Yunus Akgün: Kimseye küfür ya da hakaret etmedim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 07:00

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, ‘Paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor’ dedi. İnstagram’dan Beşiktaş’a küfür içeren bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle PFDK’ye sevk edilen Galatasaraylı futbolcu, “Hiçbir kimseye küfür etmem söz konusu değil. Hiçbir yere hakaret etmeden kendi marşımız ile paylaşım. Farklı yerlere çekilmesi üzücü” dedi.

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Galatasaraylı Yunus Akgün, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi. Kararı duyunca çok üzüldüğünü belirten Yunus, “Paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor. Hiçbir kimseye küfür, hakaret etmem söz konusu değil. Hiçbir yere hakaret etmeden kendi marşımız ile paylaşım. Farklı yerlere çekilmesi üzücü” dedi.

2 iLA 5 MAÇ ARASI CEZA GELEBiLiR 

Yunus Akgün, geçtiğimiz pazar günü Antalyaspor’u 3-0 yendikleri maçtan sonra İnstagram’dan, içinde Beşiktaş aleyhine küfürlerin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı. Disiplin Talimatnamesi’nin 41. maddesinden PFDK’ye sevk edilen genç futbolcu, 2 ila 5 maç arasında men cezası alabilir.

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AVRUPA’DA GOL ATMA SERiSiNi 3 MAÇA ÇIKARDI

Öte yandan dün Elfsborg maçında Galatasaray’ın 4. golünü atan Yunus, bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı 3. karşılaşmada da fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki oyuncu daha önce 3-1 kazanılan PAOK ve 2-2 biten RFS maçlarında da 1’er gol kaydetmişti. Böylece Yunus, Avrupa kupalarının ön eleme sonrası aşamalarında Burak Yılmaz’dan (Ekim 2012-Mart 2013 arasında 6 maç) bu yana üst üste 3+ maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Pfdk

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