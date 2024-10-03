Yunus Akgün: Kimse merak etmesin, hedeflerimiz büyük

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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaraylı oyuncular Dries Mertens ve Yunus Akgün mücadeleyi değerlendirdi.

Kasımpaşa maçındaki durumu yaşadıklarını söyleyen Dries Mertens, "Buradan puan kaybederek ayrılıyoruz. Kasımpaşa'da olduğu gibi verdik maçı, iyiydik ama 2-0'dan vermememiz gerekiyordu. Devam etmemiz gerekiyor. Ligde lideriz. Burada da 4 puanımız var. Maç maç bakmamız gerekiyor." dedi.

"İLK 8'DEN DİREKT YÜKSELECEĞİZ"

Üzgün olduklarını söyleyen Yunus Akgün, "Üzgünüz. 2-0'ı bulduktan sonra son golü yedik. İçeri girmeden gol yememiz iyi olmadı. Motive oldular. 3'ü bulup fişi çekmen gerekiyor böyle maçlarda. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alanya maçına konsantre olacağız. Kimse merak etmesin, hedeflerimiz büyük. İlk 8'den direkt yükseleceğiz." diye konuştu.