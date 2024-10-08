Yunus Akgün ışıl ışıl parlıyor! Şimdiden Galatasaray'daki en golcü sezonuna ortak oldu...

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica'ya transferinin ardından sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Yunus, bu sezon 7'si ilk 11'de olmak üzere toplam 11 maçta forma giydi.

Galatasaray'ın son 6 maçında 4 gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, takımının skor yüküne önemli katkıda bulundu.

İLK MAÇ AKHİSARSPOR MAÇI

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Akhisarspor karşısında çıktı.

Yunus, 5 Ağustos 2018'de Akhisarspor ile Konya'da oynanan TFF Süper Kupa karşılaşmasında Fernando'nun yerine 69. dakikada oyuna dahil olarak Galatasaray adına ilk kez sahada görev aldı.

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan en genç ikinci futbolcu olmuştu

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Yunus Akgün, 2018-2019 sezonundaki Porto karşılaşmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılı formayla maça çıkan en genç ikinci futbolcu olmuştu.

Yunus, 18 yaşındayken 3 Ekim 2018 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 2. haftasında Portekiz ekibi Porto'ya konuk oldukları maçta 86'ncı dakikada oyuna dahil olarak Emre Belözoğlu'ndan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Galatasaraylı futbolcu konumuna gelmişti.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Erencan Yardımcı ise bir sonraki sezon 17 yaşındayken UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında Belçika ekibi Club Brugge karşısında sonradan oyuna girerek bu alanda Yunus Akgün'ü geçti.

ŞİMDİDEN EN GOLCÜ SEZONUNA ORTAK OLDU

Bu sezon çıktığı 11 maçta 4 kez fileleri havalandıran Yunus Akgün, şimdiden Galatasaray'daki en golcü sezonuna ortak oldu.

Sarı-kırmızılı formayla 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nda 4 gol kaydeden Yunus Akgün, bu sezon da Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'şer kez ağları sarstı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ARATMIYOR

Yunus Akgün, son maçlardaki performansıyla Kerem Aktürkoğlu'nu aratmadı.

Her iki kanatta da oynayabilen Yunus, hücumdaki etkinliğiyle geçen sezonlarda sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu hissettirmedi.

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İNGİLTERE MACERASI

Yunus Akgün, geçen sezonu İngiltere'nin Leicester City takımında kiralık olarak geçirdi.

Leicester City'le çıktığı 29 maçta 2 gol kaydeden milli oyuncu, takımının Championship'ten Premier Lig'e yükselmesine katkı sağladı.

KARİYER SEZONU ADANA'DA

Yunus Akgün, kariyerindeki en iyi sezonunu Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'da geçirdi.

2021-2022 sezonunun başında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus, mavi-lacivertli formayla çıktığı 38 maçta 9 gol kaydetti.

2020-2021 sezonunda da kiralık olarak Adana Demirspor'da oynayan Yunus, TFF 1. Lig'deki 28 maçta 5 kez fileleri havalandırarak takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynamıştı.

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A MİLLİ TAKIM'DA 10 MAÇ

Yunus Akgün, A Milli Takım formasıyla toplamda 10 maça çıktı.

4 Haziran 2022'de UEFA Uluslar Ligi'ndeki Faroe Adaları maçında ilk kez A Milli Takım adına görev alan Yunus, milli formayı sırtına geçirdiği 10 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.