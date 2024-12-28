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Yunus Akgün için rekor bonservis: 30 milyon Euro

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Transfer
Yunus Akgün için rekor bonservis: 30 milyon Euro
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 18:03

Futbol yorumcusu Ümit Karan, Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün'e dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Futbol yorumcusu Ümit Karan, Yunus Akgün'ün performansı ve olası satışı halinde ulaşacağı bonservis bedeline dair konuştu.

Yunus Akgün'ün bu sezon Süper Lig'in en fazla çıkış yapan oyuncusu olduğunu söyleyen Ümit Karan, Akgün'ün Osimhen'den sonra Süper Lig'in en değerli futbolcusu olduğunu kaydetti.

Ümit Karan, Yunus Akgün'ün bu ivmesini sürdürmesi halinde Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nu geride bırakacağını öne sürdü.

Yunus Akgün'ün bonservisine de değinen Karan, "Yunus Akgün'ün 25-30 milyon Euro'ya satılması beni şaşırtmaz" ifadesini kullandı.

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Transfer

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