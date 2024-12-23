Yunus Akgün için rekor bedel

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Lider Galatasaray'ın en formda oyuncularından biri olan Yunus Akgün, performansıyla piyasa değerinde büyük bir sıçrama yaşadı.

Son dönemde Galatasaray'ın en etkili isimleri arasında yer alan Yunus Akgün, başarı basamaklarını hızla tırmanıyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının ardından formayı sırtına geçiren Yunus Akgün, performansı ve skor katkısıyla takımını taşıyor.

24 yaşındaki kanat oyuncusunun başarılı performansı, piyasa değerine de olumlu yansıdı.

Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Yunus Akgün büyük bir sıçrama yaşadı ve değerini 11 milyon Euro seviyesine çekti.

Son 6 yılda piyasa değerini tam 27.5 katına çıkaran Yunus Akgün, kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı.

Bu sezon 23 maça çıkan Yunus Akgün, 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.