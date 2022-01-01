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Yunus Akgün için devler sıraya girdi! Lazio, Roma ve Fiorentina...

#Galatasaray#Yunus Akgün#Adana Ademirspor
Yunus Akgün için devler sıraya girdi Lazio, Roma ve Fiorentina...

Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Yunus Akgün için İtalya devleri harekete geçti.

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Sezon başından Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün talipleri artıyor.

İtalya'dan Calciomercato'da yer alan habere göre; Yunus Akgün, 'Yeni Cengiz Ünder' olarak anılıyor.

3 İTALYAN KULÜP DEVREDE

Haberde; Yunus için Fiorentina, Lazio ve Roma'nın devreye girdiği belirtildi.

Serie A ekiplerinin, genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve teklif hazırlığında oldukları kaydedildi.

2 sezondur Galatasaray'dan Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, Adana temsilcinin Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlarken, 2020-2021 sezonunda 28 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın da gelişiyle de performansı yükselen genç oyuncu, takımın asist yükünü de çekiyor. Kupada 6 asist yapan Akgün, ligde ise 4 golün hazırlayıcısı oldu.

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Adana Ademirspor

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