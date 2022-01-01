Yunus Akgün için devler sıraya girdi! Lazio, Roma ve Fiorentina...

Haberin Devamı

Sezon başından Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün talipleri artıyor.

İtalya'dan Calciomercato'da yer alan habere göre; Yunus Akgün, 'Yeni Cengiz Ünder' olarak anılıyor.

3 İTALYAN KULÜP DEVREDE

Haberde; Yunus için Fiorentina, Lazio ve Roma'nın devreye girdiği belirtildi.

Serie A ekiplerinin, genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve teklif hazırlığında oldukları kaydedildi.

2 sezondur Galatasaray'dan Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, Adana temsilcinin Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlarken, 2020-2021 sezonunda 28 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın da gelişiyle de performansı yükselen genç oyuncu, takımın asist yükünü de çekiyor. Kupada 6 asist yapan Akgün, ligde ise 4 golün hazırlayıcısı oldu.