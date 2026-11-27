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Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün dünyaevine girdi.

Hayatını Tuğçe Alaca ile birleştiren Yunus Akgün'ü mutlu gününde sevdikleri yalnız bırakmadı.

Nikah törenine Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik ve idari heyet, futbolcular, eski yöneticiler, çiftin aileleri ve yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende çiftin nikah şahitliğini Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve Fatih Terim yaptı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Yunus Akgün'ün düğününe katıldı.