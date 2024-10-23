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Yunus Akgün disipline gönderildi, Galatasaray ‘sipariş sevk’ dedi

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#Galatasaray#Yunus Akgün#TFF
Yunus Akgün disipline gönderildi, Galatasaray ‘sipariş sevk’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 07:00

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı Yunus Akgün’ü, Antalyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle “hakaret” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

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Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi yapılan bu sevk Galatasaray cephesinden büyük tepki gördü. Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu şu açıklamayı yaptı: “Bizim için garabet bir karar. Yine bir Avrupa maçı öncesi, geçmişte yaşanan büyük maçlardan önce yaşanan sevklerden birisiyle karşı karşıyayız. Paylaşımda bir küfür, hakaret görünmüyor. İki gündür rakip takımın yaptığı siparişlerle sevk edilme istekleri federasyon tarafından karşılık bulmuş. Tam bir siparişle sevk. Hüseyin Yücel’in videosunu gördüm. O daha çirkin. Üzüldüm.”

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#Galatasaray#Yunus Akgün#TFF

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