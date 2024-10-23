Yunus Akgün disipline gönderildi, Galatasaray ‘sipariş sevk’ dedi

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Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi yapılan bu sevk Galatasaray cephesinden büyük tepki gördü. Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu şu açıklamayı yaptı: “Bizim için garabet bir karar. Yine bir Avrupa maçı öncesi, geçmişte yaşanan büyük maçlardan önce yaşanan sevklerden birisiyle karşı karşıyayız. Paylaşımda bir küfür, hakaret görünmüyor. İki gündür rakip takımın yaptığı siparişlerle sevk edilme istekleri federasyon tarafından karşılık bulmuş. Tam bir siparişle sevk. Hüseyin Yücel’in videosunu gördüm. O daha çirkin. Üzüldüm.”