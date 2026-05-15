Yunus Akgün: 'Bülent Korkmaz ve Muslera'yı geçmek istiyorum'

Yunus Akgün, Galatasaray tarihinde özel yere sahip futbolculardan biri. Sarı kırmızılı kulübün altyapısından yetişen genç oyuncu, 2018’de başlayan profesyonel kariyerinde şimdiye dek 10 kupa kaldırdı. Galatasaray’da 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Yunus, kiralık olarak forma giydiği Leicester City’de İngiltere Championship ve Adana Demirspor’da TFF 1. Lig kupaları kazandı. Henüz 25 yaşında bu kadar çok kupa kazanma gururu yaşayan Yunus ile Kemerburgaz Tesisleri’nde buluşup, 2025- 26 sezonunu ve gelecekteki hedeflerini konuştuk...

HEP BU ANLARIN HAYALİNİ KURDUM

· Üst üste dört toplamda 26. Süper Lig şampiyonluğu... Neler hissediyorsun?

Çok mutluyuz, keyfimiz yerinde. Takım olarak tarih yazdık ve çok şükür üst üste dördüncü defa şampiyonluğa ulaştık. Camiamıza ve taraftarlarımıza armağan olsun.

· Galatasaray altyapısında yetişen bir oyuncu olarak şampiyonluklar senin için ne ifade ediyor?

Galatasaray Kulübü’nün kapısından 7 yaşında girdim ve hep bu anların hayalini kurarak büyüdüm. Akademimizi temsil ediyorum ve onları gururlandırdığım için ayrıca mutluyum. Hayallerimi yaşıyorum.

KEMERBURGAZ BİZE UĞURLU GELDİ

· Futbol kariyerine Florya’da başladın şimdi Kemerburgaz’dasın. İki tesisi karşılaştırabilir misin?

Açıkçası kolay değildi benim için duygusal anlamda. Yıllarım Florya Metin Oktay Tesisleri’nde geçti. Ama Kemerburgaz hem konforlu hem daha büyük. Bize de uğurlu geldi. Burada da şampiyonluklar yaşadık. İnşallah yaşamaya da devam edeceğiz.

· Galatasaray ile genç yaşına rağmen 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşadın. Kalıp daha fazla şampiyonluklar mı hayal ediyorsun yoksa Avrupa hayalin var mı?

Bülent Korkmaz ve Fernando Muslera gibi çokça şampiyonluklar yaşamış efsaneleri tabii ki de kalıp geçmek isterim. Avrupa’da forma giymek her Türk futbolcusunun hayali. Ben de Avrupa’nın en önemli kulüplerinden birinde forma giydim. Elbette çok büyük bir teklif olursa başkanımız ve hocamızla konuşup Galatasaray menfaatlerine göre karar veririz. Ama şu anda daha fazla şampiyonluklar kazanmak için buradayım.

HEM BEN HEM OYUNUM OLGUNLAŞTI

· 2023-24 sezonunda Leicester City’de oynadığın dönem sende neleri değiştirdi?

İngiltere’de oynamak bana çok şey kattı. Fiziksel olarak mental olarak güçlendim. Yaşadığım şampiyonluk hem oyunumu hem de beni olgunlaştırdı diyebilirim.

· Okan Buruk sezon boyu seni farklı noktalarda değerlendirdi. Yeni yabancı kuralıyla birlikte rolünün değişmesini bekliyor musun?

Okan Buruk hocam bana nerede görev verdiyse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sağda oynadım, 10 numarada da kendimi rahat hissettim. Solda da zaman zaman görev aldım. Okan hocamız bir oyuncudan nasıl verim alacağını bildiği ve neler istediğini doğru aktardığı için geri dönüşleri de son derece pozitif oluyor.

ICARDI UMARIM KALIR

· Mauro İcardi’nin belki de RAMS Park’taki son maçıydı. Antalyaspor maçından sonra özel bir an yaşandı mı soyunma odasında?

Hayır öyle bir şey olmadı. Hep beraber şampiyonluğu kutladık. İcardi çok büyük bir oyuncu. Galatasaray’a büyük hizmetler vermiş, şampiyonluklar yaşamış, emeği çok olan bir oyuncu. Şu anki süreci bilmiyorum ama onunla sahada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım bizimle devam eder. Çünkü bir nesli Galatasaraylı yaptı.

OSIMHEN'İN AGRESİFLİĞİ KAZANMA HIRSINDAN

· Osimhen ile ilişkiniz nasıl? Bazen sahada agresif tavırlar sergileyebiliyor. Bunu neye bağlıyorsun?

Tamamen kazanmak ve gol atma arzusuna bağlıyorum. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız için bunları sorun etmiyoruz. Sahada bunlar çok doğal. Ben de ona elimden geldiğince gol pozisyonu hazırlamaya çalışıyorum. Osimhen ile saha dışında da her zaman çok iyi anlaşıyoruz.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE MAÇLARI DÖNÜM NOKTASIYDI

· Sence sezonun kırılma anı hangisiydi? ‘Artık buradan şampiyonluk dönmez’ dediğin anı anlatabilir misin?

İki maç söyleyebilirim. Birincisi deplasmandaki Trabzonspor maçıydı. Kaybetmiştik. Geçen sezon da Beşiktaş maçında aynı şeyi yaşamamıza rağmen kenetlenip emin adımlarla şampiyonluğa yürümüştük. Trabzon maçından da sonra da aynı duyguları yaşadık. İkincisi de evimizde 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçıydı. O galibiyet sonrası şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attık.

· Sakat sakat oynadığın dönemler de oldu. Ameliyat olup sahalardan da uzak kaldın. Antalyaspor maçı sonrasındaki gözyaşların her şeyin özeti miydi?

Önemli bir sakatlık geçirdim sonrasında ameliyat olup takımdan uzak kaldım. Her oyuncu gibi ağrılarla oynadığım zamanlar oldu, tedavilerle devam etmeye çalıştığım dönemler oldu. Antalyaspor maçını kazandıktan sonra da duygu patlaması yaşadım.

YUNUS AKGÜN'ÜN 'EN'LERİ

· Oynadığın veya izlediğin en iyi maç?

PSG-Bayern Münih (5-4).

· En zorlandığın maç?

Deplasmandaki Liverpool maçı.

· Seni en çok zorlayan oyuncu?

Juventus’tan Khephren Thuram.

· Mevki değiştirmek istesen hangisi olurdu?

Antrenmanlarda da yaptığım için kalecilik diyorum.

· En sert deplasman atmosferi?

Kesinlikle Juventus.

· Bir sonraki hedefin?

Avrupa’da Galatasaray ile kupa kazanmak.