Yunus Akgün: Bu sene Avrupa Ligi, lig ve kupa her şeye talibiz

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G.Saray’da Yunus Akgün şov Avrupa’dan sonra ligde de devam ediyor. G. Saray kariyerinde hem gol attığı hem de asist yaptığı ilk Süper Lig maçını geçen hafta Sivasspor deplasmanında oynayan 24 yaşındaki futbolcu Trabzon maçında aynı performansı sergiledi. · SELÇUK İnan’dan (Nisan 2012; 1 gol, 1 asist) bu yana G. Saray’da Trabzon’a rakip olduğu bir lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Türk oyuncu da Yunus Akgün oldu.

Yıldız futbolcu maç sonu performansı ve galibiyet için şunları söyledi: “Çok mutluyum. Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Maçı hiç bırakmadık. Şampiyonluğu da öyle bırakmayacağız. Bu sene Avrupa, lig, kupa her şeye talibiz. Gol atıyorum ama kazanmak daha önemli. Bugün hem gol attım hem asist yaptım hem kazandık.”

İLK KEZ iSMiM YANKILANDI BU NEDENLE ÇOK MUTLUYUM

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Trabzonspor maçında penaltıdan fileleri havalandınan Michy Batshuayi, bu sezon sonradan oyuna girdiği maçlarda en fazla gol atan oyuncu olarak dikkat çekti. Belçikalı futbolcu bu sezon Hatay, Samsun ve Bodrum maçlarında kulübesinden gelerek fileleri havalandırmıştı. Dün bu şekilde 4. golünü attı. Batshuayi aynı zamanda Süper Lig tarihinde sonradan dahil olduğu maçlarda 12 kez gol sevinci yaşarken, yabancı oyuncular arasında Pierre Webo’dan (13) sonra bu istatistikte ikinci sırada yer alıyor.

SON GOL BANA YAZILMALI

Batshuayi maç sonu da “Son golün bana yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bu akşam ilk kez burada ismin yankılandı, bundan mutluyum ama önemli olan takımın kazanması” dedi.