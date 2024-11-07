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Yunus Akgün bombası! 15 milyon euro karşılığında...

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#GALATASARAY#TRANSFER#Yunus Akgün
Yunus Akgün bombası 15 milyon euro karşılığında...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 15:19

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmezi haline gelen Yunus Akgün için İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasını BAY geçen ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da birçok futbolcunun performansı tavan yapmış durumda.

Bu isimler arasında yer alan Yunus Akgün, özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrasında ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çekmişti.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

UEFA Avrupa Ligi'nde golcü kimliğini konuşturan Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin de radarında yer alıyor.

Yunus Akgün bombası 15 milyon euro karşılığında...

İspanyol basını genç futbolcu için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

BARCELONA TEKLİF YAPTI

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen xcatalunya, La Liga devinin Yunus Akgün için Galatasaray'la masaya oturduğunu yazdı.

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Haberin devamında; yapılan görüşmelerde Barcelona'nın milli futbolcu için 15 milyon euroluk bir bonservis belirlediği, Galatasaray'ın ise henüz cevap vermek istemediği kaydedildi.

Teknik direktör Hansi Flick'in takımı genç ama yetenekli oyunculardan kurmak istemesi nedeniyle bu transferi gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Haberde Yunus Akgün'ün Barelona'da hücumun her yönünde oynayabileceği ve özellikle Lamine Yamal'a iyi bir alternatif olabileceği vurgulandı.

Piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#TRANSFER#Yunus Akgün

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