Yunus Akgün: Bizim için üzücü oldu

Haberin Devamı

Galatasaraylı futbolcular Elias Jelert ve Yunus Akgün, Avrupa Ligi'nde son anlarda yedikleri gol sonrası Malmö ile 2-2 kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

Kazanamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Elias Jelert, "Gol için mutluyum ama 3 puanı almamız gerekiyordu. Zor bir maçtı. 3 puanı alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz." diye konuştu.

"GOL ATMAK MUTLULUK VERİCİ"

Kuzey'de oynamak size ekstra motivasyon sağladı mı?" sorusuna yanıt veren Danimarkalı sağ bek Jelert, "Ekstra bir motivasyon oldu mu, bilmiyorum. Ailem ve arkadaşlarım buradaydı, onların önünde bu büyük kulüp için gol atmak mutluluk verici. Umarım 11'de olacağım. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Taraftarlar en iyisini istiyor. Tabii ki baskı hissediyoruz. Umarım gelecekte daha fazla forma şansı bulacağım." dedi.

Haberin Devamı

"MAÇ ELİMİZDEYDİ"

Sonuç için üzgün olduklarını kaydeden Yunus Akgün, "2-1 öne geçtikten sonra son dakika golü üzücü oldu, bir şekilde kazanmamız lazım. Üzüldük. Maç elimizdeydi. Beraberlik için üzgünüz ama her şey bizim elimizde. Önümüzdeki maçları kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

"TAKIMA KATKI SAĞLADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Kendi performansı hakkında konuşan Yunus Akgün, "Benim için önemli ama takımın kazanması daha önemli. Goller ve takıma katkı sağladığım için mutluyum. Kazanırsak daha anlamlı oluyor benim için. Üst tura çıkmak istiyoruz. Hiçbir maç kolay değil ama iki maçı da kazanıp üst turda olmak istiyoruz. İki maçı da kazanacak gücümüz var. İnşallah iki maçı da kazanıp üst tura çıkacağız" sözlerini sarf etti.