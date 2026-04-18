Yunus Akgün: '4. şampiyonluğa yürüyoruz!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla ligdeki 22. galibiyetini elde ederken puanını 71'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Ismail Jakobs ve Lucas Torreira, galibiyeti değerlendirdi.

JAKOBS: DERBİDE DAHA RAHAT OLACAĞIZ

Çok iyi bir ilk yarı çıkardık. Kontrol tamamen bizdeydi. İkinci yarıda da iyi gidiyorduk. Golden sonra özgüven kazandılar ya da bu özgüveni biz verdik. O noktadan sonra zorlandık ama kazanmayı bildik.

Her derbiye hazırlandığımız gibi hazırlanacağız. Herkes izlemeyi ve oynamayı sever. Taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazandığımız ve 4 puan fark yarattığımız için daha rahat olacağız.

Haberin Devamı

TORREIRA: ŞAMPİYON OLARAK ÇIKACAĞIZ

Son maçta canımız yanmıştı. Önemli bir avantajımız vardı. Rakibimizin hemen arkamızda olduğunu bildiğimiz için farkı korumak istiyorduk. Hafta boyunca iyi çalıştık. Taraftarımız bizi ziyaret etti, bu çok önemliydi. Farklı bir imaj sergiledik sonrasında. Son dakikalarda zorlanmamız normal. Deplasmanda bu tür maçlar zorlu oluyor. Deplasmanda 3 puan önemli. Şimdi kupa maçına bakıyoruz.

Kupa önemli maçlardan bir tanesi. İçeride oynayacak olmamız pozitif bir faktör. Tüm Türkiye'nin ve dünyanın izleyeceği bir derbi olacak sonrasında. 4 puan farkla ve şampiyon olarak çıkacağız o maça. Biz daha rahat taraf olabiliriz derbide. Kazanmak zorundayız. Onlar daha stresli gelebilir. Biz çok önemli maçta kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

YUNUS AKGÜN: HER ŞEYİN BİLİNCİNDEYİZ

İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarı biraz daha topa sahip olabilirdik. Her maç final, her maç çok zor. Her şeyin bilincindeyiz. Beklentinin farkındayız. 4. şampiyonluğa yürüyoruz. Kolay değil. Gücümüz ve kalitemiz var. 4 puan farkla lideriz. İnşallah 26. şampiyonluğu camiamıza ve taraftarımıza armağan edeceğiz.

Derbiler çok özeldir her zaman ama rakibimizin puan kaybı sonrası kazanmamız önemliydi. 4 puan farkla lideriz. İnşallah yine şampiyon biz olacağız.

Haberin Devamı

Eren ile maçtan önce konuşmuştuk. Gol ya da asistten sonra sana geleceğim demiştim. Hedefim var. Geçen sene gol asistte double double yapmıştım. Bu sene de bu hedefim var. Sakatlıklarım oldu, psikolojik de etkiledi beni. Kazandığımız için çok mutluyum.