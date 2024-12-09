Yunus Akgün: 15. dakikada bazı takımları heveslendirdik ama kazandık

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Sivas karşısında sarı kırmızılıların ilk golünü atan Yunus, “Galatasaray nasıl bir takım gösterdik” dedi. Çok zor şartlarda bir galibiyet elde ettiklerini belirten Yunus, “Gerçekten takımımla gurur duyuyorum. Galatasaray nasıl bir takım gösterdik. Mete şanssızdı. Böyle şanssızlıklar olabilir. Bugün onun için de ekstradan oynadık. Bazı takımları heveslendirdik 15. dakikada ama kazandık” diye konuştu.

BARIŞ iÇERiDE AĞLIYOR

Son dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sakatlanıp çıktığı pozisyona da değinen Yunus, “Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Galatasaray altyapısından yetişti. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, hastaneye gidecek. Ayağı yerde diyor hakem” ifadelerini kullandı.

BiZ GALATASARAY’A AiDiYET DUYUYORUZ

Galatasaraylı Berkan Kutlu, zorlu ve kritik bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Büyük bir karakter koyduk” diyen Berkan, şöyle devam etti: “Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kötü başladık maça. Kırmızı kart sonrası kolay değildi... Bunun da üstesinden gelip kazanmak mutlu etti.” Berkan Kutlu, başarılarının sırrını da şöyle açıkladı: “Biz bu kulübe aidiyet duyuyoruz. Yunus, ben, Kerem, Abdülkerim, Günay abi... Yerli olmanın ve Galatasaray’ın ne anlama geldiğini iyi biliyoruz. Bu sahiplenme sahada çok iyi gözüküyor. Yabancılarımız da çok iyi. Bu takım gerçekten karakterli bir takım."