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Yunanistan'dan Fenerbahçeliler Derneği'ne kapatma kararı!

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#Fenerbahçe#Yunanistan#Rodop
Yunanistandan Fenerbahçeliler Derneğine kapatma kararı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

Mahkeme, Batı Trakya'daki taraftar derneğinin kapatılmasına hükmetti.

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Yunanistan mahkemesi, Türk azınlığın yoğun olduğu Batı Trakya’da 2022 yılında kurulan ‘Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneği’nin kapatılmasını kararlaştırdı. Gümülcine Asliye Hukuk Mahkemesi, derneğin logosundaki ‘Batı Trakya’ ifadesinin ‘Türk azınlık’ iması oluşturabileceği iddiasıyla kapatılmasına karar verdi. Yunanistan yıllardır ‘Batı Trakya’ diye bir bölge bulunmadığını, bölgenin adının sadece ‘Trakya’ olduğunu ve burada yaşayanların da Türk değil, sadece ‘müslüman’ olduklarını ileri sürüyor.

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DERNEĞİN ÜST MAHKEMEDE İTİRAZ ETMESİ BEKLENİYOR

Dernekten yapılan açıklamada, “Rodop Başsavcılığı tarafından, Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneğimizin aleyhine başlatılan kapatma davasının kararı açıklanmıştır. Rodop Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde görülen davanın neticesinde derneğimizin mahkemece kapatılması karara bağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Dernek yetkilililerinin bu karara, bir üst mahkemede itiraz etmeleri bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Yunanistan#Rodop

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