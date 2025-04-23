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Yunanistan'daki kritik AEK-Olympiakos maçını Halil Umut Meler yönetecek

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#Yunanistan#AEK#Olympiakos
Yunanistandaki kritik AEK-Olympiakos maçını Halil Umut Meler yönetecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 12:27

Yunanistan Futbol Federasyonu, AEK ile Olympiakos arasında oynanacak Şampiyonluk Turu maçında Halil Umut Meler'in düdük çalacağını açıkladı.

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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu mücadelesinde AEK ile Olympiakos 27 Nisan Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Yunanistan Futbol Federasyonu, AEK - Olympiakos maçına sürpriz bir hakem ataması yaptı.

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DEV MAÇI HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Yunan basınında yer alan son dakika bilgilerine göre bu dev karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.

Yunanistan Futbol Federasyonu'nun resmi açıklaması:

Yunanistandaki kritik AEK-Olympiakos maçını Halil Umut Meler yönetecek

TARİHTE BİR İLK

Bu kararla birlikte, ilk kez bir Türk hakem Yunanistan Süper Ligi tarihinde maç yönetmiş olacak. Öte yandan Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Yunanistan Futbol Federasyonu hakemlerinden Tasos Papapetrou olacak.

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VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Koumbarakis ile Sidiropoulos'un görev yapacağı belirtildi.

ŞAMPİYONLUK TURU

1- Olympiakos: 66
2- Panathinaikos: 56
3- AEK: 53
4- PAOK: 52

 

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#Yunanistan#AEK#Olympiakos

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