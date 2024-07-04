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Yunanistan'da "Yılın başantrenörü" Ergin Ataman seçildi

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#Ergin Ataman#Yunanistan Basketbol Ligi#HEBA
Yunanistanda Yılın başantrenörü Ergin Ataman seçildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 13:42

A Milli Basketbol Takımımız'ın ve Panathinaikos'un çalıştırıcısı Ergin Ataman, Yunanistan'da yılın başantrenörü seçildi.

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Helenik Basketbol Birliğinden (HEBA) yapılan açıklamada, "Ergin Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda hem Panathinaikos'u şampiyonluğa taşıdı hem de 2023-2024 sezonunda yılın antrenörü seçildi." ifadesine yer verildi.

Ataman'ın, Panathinaikos'la Avrupa Ligi kariyerindeki 3'üncü şampiyonluğunu elde ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, kulüp başkanları ve antrenörlerinin katıldığı oylamada 8 kişinin kendisini seçmesiyle oyların yüzde 36,36'sını alarak yılın antrenörü seçildiği kaydedildi.

Ataman'ın, medya temsilcilerinin katıldığı oylamada 29 kişinin desteğiyle oyların yüzde 67,44'ünü, sporseverlerin katıldığı oylamada ise 1374 kişinin desteğiyle oyların yüzde 56,45'ini aldığı aktarıldı.

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Başantrenör Ataman, ödülün ardından yaptığı açıklamada, "Bu değerli ödülü, ekip arkadaşım Hristos Serelis ve sezon boyunca harika bir iş çıkaran tüm ekibim adına alıyorum. Ödül başantrenöre veriliyor ancak tüm ekibe aittir." ifadelerini kullandı.

Ataman, geçen sezon başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'u hem Yunanistan Basketbol Ligi'nde hem de THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa taşımıştı.

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#Ergin Ataman#Yunanistan Basketbol Ligi#HEBA

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