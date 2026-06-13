Yunanistan'da şampiyonluğun ardından salon karıştı: Maç sonu oyuncular arasında yumruklu saldırı! Ergin Ataman adeta çıldırdı

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Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.

Barış ve Dostluk Salonu'ndaki serinin beşinci maçına iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodunu 26-17 önde geçtiği karşılaşmada soyunma odasına da 47-35 üstün gitti.

Final periyoduna da 69-59 önde giren Olympiakos, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede parkeden 89-85 galip ayrılarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

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MAÇ SONU SALON KARIŞTI

Mücadelenin ardından salon birbirine girdi. Olympiakos'lu Tyrique Jonas, Panathinaikos'lu Kendrick Nunn'a soyunma odası girişinde yumruk attı. Güvenlik görevlileri araya girmeye çalışsa da ilk denemede başarılı olamayan Jonas, sıyrılarak Nunn'a saldırdı.

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ATAMAN'DAN SERT SÖZLER

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Panathinaikos Koçu Ergin Ataman, yaşananlardan kaynaklı adeta sinir küpüne döndü.

Kamera karşısına geçen Ataman, "Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı. Jones'u bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?" dedi.