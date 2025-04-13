Yunanistan'da şampiyon Olympiakos!

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Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun 3. haftasında taraftarının önünde AEK Atina ile kozlarını paylaştı.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan müsabakadan Olympiakos, 1-0 galip ayrıldı.

Olympiakos'a şampiyonluğu getiren golü 55. dakikada Ayoub El Kaabi attı.

Bu sonucun ardından bitime 3 hafta kala Olympiakos, en yakın takipçisi Panathinaikos ile arasındaki puan farkını 10'a çıkartarak şampiyonluğa ulaştı.

Olympiakos, bu şampiyonlukla birlikte 48. kez mutlu sona ulaştı.