Yunanistan'da olaylı gece! Olympiakos - Panathinaikos maçında saha karıştı, Ergin Ataman bir kez daha ihraç edildi...

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Yunanistan Basketbol Süper Ligi'nde EuroLeague şampiyonu Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki final serisindeki gerginlik dinmek bilmiyor.

Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda mağlup eden Olympiakos, kendi evindeki ikinci müsabakayı da 92-86 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın son bölümü ise gergin dakikalara sahne oldu.

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Maçın bitimine 38.2 saniye kala Olympiakos'un 85-78'lik üstünlüğü devam ederken, ev sahibi ekibin oyun kurucusu Isaiah Canaan, Panathinaikos benchinin bulunduğu bölgeye giderek Mariuıs Grigonis ile konuştu.

Bu durum sonrasında Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Canaan'a 'sus' işareti yaparak tepki gösterdi. Ataman'ın hareketinin ardından hakemler tecrübeli koçu ikinci teknik faulle oyundan ihraç etti.

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Oldukça sinirli olduğu görünen Ergin Ataman, sahayı güçlükle terk ederken gerilim saha içine de yansıdı.

Isaiah Canaan, Ataman'ın ihracı sonrasında kendisine tepki gösteren Kostas Sloukas'a 'para' işareti yaptı. Olympiakos'tan Panathinaikos'a transferiyle çok eleştirilen Yunan oyun kurucu, eski takım arkadaşının yaptığı hareket sonrasında Canaan'ın üzerine yürüdü ancak diğer oyuncular araya girdi.