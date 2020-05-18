Yunanistan'da liglerin açılış tarihi açıklandı!

Yunanistan Süper Ligi ekipleri, koronavirüs salgını sebebebiyle askıya alınan ligler konusunda anlaşmaya vardı.

Yapılan görüşmeler sonrasında kulüpler, ligin 6-7 Haziran'da devam etmesine karar verdi.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüplerin sezonun 6-7 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi için anlaştıkları ve bu talebin federasyonun onayına sunulacağı bildirildi