Yunanistan'da kriz: Panathinaikos - Olympiakos maçı devlet kararıyla ertelendi! Ergin Ataman: Kimse Türkiye'ye küfür edemez!

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Yunanistan Ligi play-off yarı final ikinci maçında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Olympiakos'un konuğu oldu.

Eirinis KLai Philias Arena'da oynanan müsabakayı Olympiakos, 91-83 kazandı ve seriyi 1-1'e getirdi.

ATAMAN OYUNDAN ATILDI

Karşılaşmanın ardından Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olimpiakos taraftarlarının Türkiye'ye dair küfürlü tezahüratlarına dair ateş püskürdü. Tecrübeli başantrenör, Olimpiakos derbisinde hakemlerle ve taraftarlarla tartıştı. Bunun ardından Olympiakos taraftarlarının Türkiye'ye dair küfürlü tezahüratı sonrası Ataman, ikinci teknik faulden oyundan atıldı.

"HİÇ KİMSE TÜRKİYE'YE KÜFÜR EDEMEZ"

Ergin Ataman şu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Hiç kimse benim ülkeme küfür edemez.. Hiç kimse diyemez! Bana diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse Türkiye'ye küfür edemez.. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım"

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Ergin Ataman: "Hiç kimse benim ülkeme 'F..k you' diyemez. Bana diyebilirler, Panathinaikos’a diyebilirler ama kimse Türkiye’ye diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım."pic.twitter.com/8KStKpw8Zf — Spor Arena (@sporarena) June 1, 2025

OLYMPIAKOS'UN SAHİBİ: ATAMAN'IN TUTUKLANMASI LAZIM

Olympiakos BC'nin sahibi Panagiotis Angelopoulos ise olaylarla ilgili şunları söyledi; 'Ergin Ataman, Olympiakos taraftarına ‘p*ç’ dedi. Kimse Olympiakos taraftarına ‘p*ç’ diyemez. Ataman’ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor. Kulüp olarak şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum. Hem Ataman’ın hem de Giannakopoulos’un yaptıkları kabul edilemez.'

3. MAÇ DEVLET KARARIYLA ERTELENDİ, İPTAL DE EDEBİLİR!

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde Panathinaikos-Olympiakos arasındaki 3. maç, çıkan olaylar sebebiyle güvenlik gerekçesiyle devlet kararıyla ertelendi. Şartlar normalleşmezse final serisinin iptal edilmesinin de gündemde olduğu ifade edildi.

ATAMAN: 'HAKEMLER ALDIRIŞ ETMEDİ, BENİ OYUNDAN ATTI'

Ergin Ataman, dün akşam Olympiakos deplasmanında yaşananlar hakkında bugün TRT Spor'a konuştu: "Maçın son periyodunda olaylar farklı bir boyuta taşındı, Türkiye'ye yönelik küfürlü bir tezahürat başladı. Ben de buna tepki gösterdim, hakemlere bunun 'ırkçılık' olduğunu söyledim. Olympiakos taraftarının bu yaptığının engellenmesi gerektiğini belirttim. Hakemler ise pek aldırış etmediler, teknik faul çalarak beni oyundan attılar. Ben de maçtan sonra çok sert bir açıklama yaptım çünkü bu, ırkçı bir tezahürattı. Kişiler veya kulüpler hedef alınabilir ama bunu ülke boyutuna taşımamak gerekir. Bunu yapamazsınız. Benim olduğum yerde Türkiye'ye küfür edemezsiniz."