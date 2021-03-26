Yunanistan'da gecenin kahramanı Bakasetas! Fenerbahçe forması giyen Pelkas ise...
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya ile Yunanistan 1-1 berabere kaldı. Bakasetas ülkesine bir puanı getiren golü kaydederken sakatlığı bulunan Pelkas ise tedbir amaçlı oynatılmadı.
Spor Arena Dış Haberler - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya sahasında Yunanistan'ı konuk etti. Estadio Nuevo Los Cármenes'de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
İspanya, 33. dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 56. dakikasında Yunanistan penaltı kazandı. Atışı kullanan Trabzonsporlu Bakasetas, topu ağlara gönderdi.
Ülkesinin zor deplasmandan 1 puanla dönmesinde önemli rol oynayan Bakasetas, karşılaşmanın 78. dakikasında yerini Georgios Giakoumakise bıraktı.
PELKAS TEDBİR AMAÇLI OYNAMADI
Öte yandan milli takım kampında İspanya maçı öncesinde gerçekleştirilen antrenmanda kalçasından sakatlanan Dimitris Pelkas'ın son durumu belli oldu.
Ciddi bir sakatlığı bulunmayan yetenekli oyuncu, İspanya karşısında tedbir amaçlı forma giymedi. Sağ kalçasından yaşadığı sakatlığa dair yapılan ilk tetkiklerde olumsuz bulguya rastlanmayan Pelkas, milli takım kadrosundan çıkarılmadı.
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