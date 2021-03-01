Yunanistan'da Dimitrios Pelkas çılgınlığı! Trabzonspor'a golü attı, transfer teklifi açıklandı

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken sarı lacivertlileri galibiyete taşıyan isim Dimitrios Pelkas oldu.

Pelkas, yaklaşık 25 metreden attığı şutla takımına galibiyeti getirirken bu performansı Yunanistan'da da oldukça konuşuldu.

''EN GÜÇLÜ SİLAHINI KULLANDI, BAKASETAS'I ÜZDÜ''

Yunanistan basını Pelkas ve Fenerbahçe galibiyetine geniş bir yer ayırırken Sportsup sitesi, ''Pelkas'tan mükemmel gol! 76. dakikada en güçlü silahını kullandı ve Bakasetas'ın takımını kontra atakla üzdü. Attığı gol takımı için çok kritikti'' ifadeleri kullanıldı. Fosoonline sitesi ise ''Pelkas'ın uzaktan attığı gol Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Ortaya kaydıktan sonra enerjisi ile fark yarattı.'' dendi.

Sportime sitesinde ise ''Pelkas, attığı harika golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Müthiş performansı ile Bakasetas'ın takımını avladı. Sakatlıktan çok iyi çıkmışa benziyor'' derken sürpriz bir transfer açıklamasında bulundu.

YUNANİSTAN'DAN TRANSFER İDDİASI

Haberde Dimitrios Pelkas ile Rusya'dan Rubin Kazan takımının ciddi şekilde ilgilendiği ve 27 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayacağını duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ ÜCRET: 15 MİLYON EURO

Rubin Kazan'ın Pelkas için 7 milyon euro teklif etmeyi düşündüğü ancak Fenerbahçe'nin 15 milyon euro istediği belirtildi. Rus ekibinin Yunan yıldız için oldukça istekli olduğu ve çift haneli bir teklif yapmayı düşündüğü kaydedildi.

PELKAS TRABZONSPOR MAÇINDA NASIL OYNADI?

Trabzonspor maçının yıldızı olan Pelkas maç boyunca 3 şut denerken 2'sinde isabet sağladı, 1'inde golü buldu. Toplam 55 kez topla buluşan Yunan futbolcu, 36 pas yaparken %69 pas isabet sağladı. 3 kez rakibini geçen, 2 kez de top çalan Pelkas, 1 hava topu mücadelesine girerken onu da kazanan taraf oldu.

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