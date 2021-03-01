MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYunanistan'da Dimitrios Pelkas çılgınlığı! Trabzonspor'a golü attı, transfer teklifi açıklandı
GeriFutbol Yunanistan'da Dimitrios Pelkas çılgınlığı! Trabzonspor'a golü attı, transfer teklifi açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 01.03.2021 - 16:02 | Son Güncelleme:

Yunanistan'da Dimitrios Pelkas çılgınlığı! Trabzonspor'a golü attı, transfer teklifi açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yunanistan'da Dimitrios Pelkas çılgınlığı! Trabzonspor'a golü attı, transfer teklifi açıklandı
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçta attığı golle yıldızlaşan Dimitrios Pelkas, ülkesi Yunanistan'da da geniş yer buldu. Yunan basını, Fenerbahçe'ye 3 puan getiren Pelkas için transfer teklifini de açıkladı.

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken sarı lacivertlileri galibiyete taşıyan isim Dimitrios Pelkas oldu.

Pelkas, yaklaşık 25 metreden attığı şutla takımına galibiyeti getirirken bu performansı Yunanistan'da da oldukça konuşuldu.

''EN GÜÇLÜ SİLAHINI KULLANDI, BAKASETAS'I ÜZDÜ''

Yunanistan basını Pelkas ve Fenerbahçe galibiyetine geniş bir yer ayırırken Sportsup sitesi, ''Pelkas'tan mükemmel gol! 76. dakikada en güçlü silahını kullandı ve Bakasetas'ın takımını kontra atakla üzdü. Attığı gol takımı için çok kritikti'' ifadeleri kullanıldı. Fosoonline sitesi ise ''Pelkas'ın uzaktan attığı gol Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Ortaya kaydıktan sonra enerjisi ile fark yarattı.'' dendi.

Sportime sitesinde ise ''Pelkas, attığı harika golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Müthiş performansı ile Bakasetas'ın takımını avladı. Sakatlıktan çok iyi çıkmışa benziyor'' derken sürpriz bir transfer açıklamasında bulundu.

Yunanistanda Dimitrios Pelkas çılgınlığı Trabzonspora golü attı, transfer teklifi açıklandı

YUNANİSTAN'DAN TRANSFER İDDİASI

Haberde Dimitrios Pelkas ile Rusya'dan Rubin Kazan takımının ciddi şekilde ilgilendiği ve 27 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayacağını duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ ÜCRET: 15 MİLYON EURO

Rubin Kazan'ın Pelkas için 7 milyon euro teklif etmeyi düşündüğü ancak Fenerbahçe'nin 15 milyon euro istediği belirtildi. Rus ekibinin Yunan yıldız için oldukça istekli olduğu ve çift haneli bir teklif yapmayı düşündüğü kaydedildi.

PELKAS TRABZONSPOR MAÇINDA NASIL OYNADI?

Trabzonspor maçının yıldızı olan Pelkas maç boyunca 3 şut denerken 2'sinde isabet sağladı, 1'inde golü buldu. Toplam 55 kez topla buluşan Yunan futbolcu, 36 pas yaparken %69 pas isabet sağladı. 3 kez rakibini geçen, 2 kez de top çalan Pelkas, 1 hava topu mücadelesine girerken onu da kazanan taraf oldu.

Yunanistanda Dimitrios Pelkas çılgınlığı Trabzonspora golü attı, transfer teklifi açıklandı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi