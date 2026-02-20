×
Yunan taraftarların Beşiktaş maçında açtığı ırkçı pankartın cezası belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

Yunan taraftarların Beşiktaş maçında açtığı ırkçı pankartın cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 12:54

EuroCup'taki Panionios-Beşiktaş GAİN maçında Yunan taraftarların açtığı küfür ve hakaret içerikli ırkçı pankartı, EuroLeague yönetimi ufak miktarlı para cezasıyla geçiştirdi.

EuroLeague, grup etabının 18. ve son haftasında oynanan maçta "Yunan taraftarların gerçekleştirdiği saldırgan davranışlar" nedeniyle Panionios'a 4 bin euro para cezası vermekle yetindi.

Beşiktaş GAİN'in Yunanistan'ın Panionios takımına konuk olduğu maçta Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe küfür ve hakaret içeren ırkçı bir pankart açmıştı.

Skandal pankart, başta Beşiktaş Kulübü olmak üzere spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

EuroCup B Grubu 18. ve son haftasında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yenmişti.

