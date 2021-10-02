Yunan medyası, Fenerbahçe-Olympiakos maçını manşetlere taşıdı! 'Yerle bir etti'

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Spor Servisi / Yorgo KIRBAKİ - Olympiakos'un, Ülker Stadı’nda oynanan UEFA Avrupa ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe’yi 3-0 yenmesi, Yunanistan’da büyük sevinç yarattı.

Yunan medyası galibiyeti manşetlerine taşıyarak, kırmızı beyazlıların İstanbul’da ‘tarih yazdığında’ birleşti. Maçta 2 gol atıp, 1 asist yapan Yorgo Masuras ise ‘kahraman’ ve ‘imparator’ ilan edildi.

Türk ile Yunan takımları arasındaki tüm karşılaşmalarda, spora siyaseti ve tarihten kaynaklanan ön yargıları karıştırmak gibi kötü alışkanlığı bulunan Yunan medyası, Olymipakos Kulübü Başkanı Vangelis Marinakis’in karşılaşma sonrasında yaptığı küstah açıklamalarını da ön plana çıkardı.

SPOR GAZETELERİ: İMPARATOR MASURAS

· Protathlitis: Ayasofya’nın gözleri yaşardı. İstanbul, ‘Efsane’ye (taraftalarının Olympiakos’a taktıkları lakap) teslim oldu. İmparator Masuras.”

· Sportday: “Fenerbahçe’yi yerle bir eden Olympiakos’tan Türk kıyımı.”

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· Live Sport: Olympiakos, Giorgos Masuras’ın komutasında, Fenerbahçe’yi sürklase ederek İstanbul’u fethetti.”

· Fosz Ton Spor: “Fenerbahçe’yi darmadağın eden Olymipakos, Avrupa’daki en büyük gecelerinden birini yaşadı.”

SİYASİ GAZETELER: RÜYA GİBİ TAKIM

· Kahimerini: (Spor sayfası) “Olympiakos, İstanbul’da imparator.”

· Ta Nea: ¨Rüya gibi takım. Olympiakos, hem taktik, hem psikoloji hem de oynadığı futbol ile F.Bahçe’yi yerle bir etti.