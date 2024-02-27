Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!

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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta Fatih Terim, çıktığı son 2 maçtan galip gelemedi.

Konuk ettiği Lamia ile 2-2 berabere kalan Panathinaikos, son oynanan maçta ligin dibindeki Kifisia ile de 1-1 berabere kaldı.

Üst üste alınan beraberliklerin ardından Yunanistan basını, Fatih Terim'in Panathinaikos'ta çözmesi gereken sorunu masaya yatırdı.

Haberde Panathinaikos'un 2024 yılı içinde oynadığı ve kalesinde gol gördüğü maçlarda galip gelemediği vurgulandı. Deneyimli teknik adamın bu soruna bir an önce çözüm bulması gerektiği belirtildi.

2024 yılında Panathinaikos'un gol yediği 10 maçtan üç puan çıkaramadığı aktarılırken bu konuda tek istisnanın 2-1 kazanılan Panaitolikos maçı olduğu kaydedildi.

Fatih Terim'in öğrencilerinin kalesinde gol görüp kazanamadığı maçlar ise şöyle sıralandı: Braga, PAOK, Rennes, Maccabi Haifa, AEK, Dnipro, Atromitos, Olympiakos, Lamia ve Kifissia.