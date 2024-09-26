Yunan basını Galatasaray – PAOK maçını nasıl gördü? UEFA'da bıçak yarası | Alkış alan yenilgi

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UEFA Avrupa Ligi’nin birinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, evinde Yunan ekibi PAOK’u ağırladı.

Karşılaşmayı temsilcimiz 3-1 kazandı. Yunan basını da bu karşılaşmayı gündemin birinci maddesi olarak gördü.

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SPORT 24: SCYLLA, CHARYBDİS VE PAOK’UN ÇANTASI

Yunan gazetesi SPORT 24, Galatasaray – PAOK maçını manşetten gördü. “Skilla, Haribdis ve PAOK’un Çantası” başlığını atan gazete, sarı kırmızılıların golcüleri Victor Osimhen ve Mauro Icardi’yi Yunan mitolojisinin ölümcül yaratıkları Scylla ve Charybdis’e benzetti. Gazete bu ikilinin şakalarının olmadığını da yazdı.

GAZZETTA GR: “ALKIŞLARLA YENİLİRSİN”

Bir diğer Yunan gazetesi Gazzetta GR ise PAOK’un iyi oyununa dikkat çekti. “Onları Cezalandırmazsan Alkışlarla Yenilirsin” başlığını atan gazete, siyah beyazlı ekibin maçı kazanmak için gerekli fırsatları bulduğunu fakat bunları gole çeviremeyince sahadan boynu bükük ayrıldığını yazdı.

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SPORTAL: “PAOK TÜRKİYE’DE KAZANDI”

Sportal gazetesi ise “PAOK Türkiye’de Kazandı” manşetini attı. Galatasaray’ın üstün kadro kalitesine dikkat çeken Sportal, siyah beyazlı ekibin sergilediği mücadeleye dikkat çekti. Gazete aynı zamanda PAOK’un maçın bazı bölümlerinde Galatasaray’ı baskı altına aldığı yorumunu da haberine ekledi.

SDNA: “KAYBEDİLEN SAVAŞIN KAZANÇLARI”

SDNA gazetesi de tıpkı diğer gazeteler gibi maçı PAOK’un kazançları üzerinden yorumladı. “Kaybedilen Savaşın Kazançları” başlığını atan gazete, bütün PAOK taraftarlarının takımının mücadelesiyle gurur duyması gerektiğini ve bu mağlubiyetin siyah beyazlıların geleceği için birçok kazancı da beraberinde getirdiğini yazdı.

SPORTIME: “UEFA’DA BIÇAK YARASI”

Bir diğer Yunan gazetesi Sportime ise gündemi UEFA’nın ülke puanı sıralamasından görmeyi tercih etti. “UEFA’da Bıçak Yarası” manşetini atan gazete, PAOK’un Galatasaray’a yenilmesi ile birlikte Yunanistan’ın ülkeler sıralamasında 16. sıraya düştüğünü yazdı.