Yunan basını duyurdu: Galatasaray, Lang'in yerine transfer edeceği ismi buldu!

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler artık transfere çevrildi.

Sarı-kırmızılılar, devre arasında Napoli'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ın 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Alternatif arayışlarına başlayan Galatasaray için Yunan medyasından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Novasports'un haberine göre; Galatasaray, Club Brugge formasıyla harika bir sezon geçiren Christos Tzolis'i sol kanat transferinde 1 numaralı aday olarak belirledi.

49 MAÇTA 43 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI!

Bu sezon Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Tzolis, 19 gol atıp 24 de asist üreterek toplamda 43 gole doğrudan katkı sağladı ve performansıyla büyük yankı uyandırdı.

EN AZ 35 MİLYON EURO!

Haberde Club Brugge'ün takımın hem en golcü hem de en çok asist üreten ismi olan Yunan sol kanat oyuncusunu kolay bırakmaya niyetli olmadığı ve talip olan kulüplerden en az 35 milyon euro isteyeceği, hatta bu meblağın talip olan kulüp sayısının artmasıyla birlikte 40 milyon euronun üzerine çıkabileceği ifade edildi.

"5 BÜYÜK LİG" TEHLİKESİ

Galatasaray'ın Tzolis'e Türkiye'de şampiyonluk yarışında bulunma, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme ve yüksek bir maaş vadettiği belirtilirken, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar tarafından yakından takip edildiği ve bu durumun sarı-kırmızılıların işini zorlaştırabileceği kaydedildi.