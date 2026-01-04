Yüksel Yıldırım'dan Musaba itirafı: 'Fenerbahçe 2 katını teklif edince hayatının fırsatını kaçırmadı!'

Haberin Devamı

Dört büyük kulüp içinde 2025-26 ara transfer döneminin ilk imzası Fenerbahçe’den geldi. Sarı lacivertliler, Samsunspor’dan aldıkları Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Serbest kalma bedeli olarak Karadeniz kulübüne 5 milyon 750 bin Euro verecek olan Fenerbahçe, futbolcuya da yılda 1,4 milyon Euro garanti para ödeyecek.

LiSANSI ÇIKARILDI SÜPER KUPA’DA SAHADA

Önceki gün Samsunspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe’ye imza atan Musaba, daha sonra yeni takımıyla antrenmana çıktı. Sarı lacivertli kulüp, TFF’den lisansını çıkardığı 25 yaşındaki futbolcuyu, salı günü Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçında oynatabilecek. Musaba, sezon başında 1 milyon Euro’ya geldiği kırmızı beyazlı takımda 22 maç oynarken, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

MUSABA BENi BABASI GiBi SEVER

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, gazeteci Erdem Açıkgöz’e yaptığı açıklamada Musaba’nın Fenerbahçe’ye transferinin perde arkasını anlattı. Yıldırım, “Musaba’yı Samsunspor’a kazandıran benim, beni baba gibi sever. Kendisine yeni yıl mesajı attım ve şans diledim. Ancak yaptığı yanlışları da söyledim. Biz güzel bir şekilde ayrılmak isterdik Fenerbahçe iki katı maaş teklif edince, hayatının fırsatını değerlendirdi. Sadettin Saran ile de mesajlaştık; aramızda hiçbir olumsuzluk yok. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi. Musaba’nın ilk maçını Samsunspor’a karşı oynayacak olmasının hatırlatılması üzerine Yıldırım, “Bu, onun için de duygusal bir maç olacak. Duygu ile mantık arasında gidip gelecektir ancak sonuçta profesyonel bir oyuncu; sahaya çıkıp görevini yapacaktır” diye konuştu.

SAMSUNSPOR’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Samsunspor kulübü de Musaba için bir veda mesajı yayınlayarak, takıma katkıları için teşekkür etti. Mesajda, “Teşekkürler Anthony Musaba... Kulübümüze katıldığın günden bu yana hem Süper Lig’de hem de Konferans Ligi’nde verdiğin mücadele ve katkılarınla bu tarihi yolculuğun önemli parçalarından biri oldun. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

