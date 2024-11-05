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Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray - Samsunspor maçı öncesi Fenerbahçelilere sert cevap

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#Samsunspor#Yüksel Yıldırım#Galatasaray
Yüksel Yıldırımdan Galatasaray - Samsunspor maçı öncesi Fenerbahçelilere sert cevap
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 11:03

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, “Pazar günü Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın” dedi.

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Galatasaray maçı öncesi 'sessiz kalmakla' suçlanan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere cevap vererek, “Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacak da. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından” ifadelerini kullandı.

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"Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz?"

Kendisini eleştiren Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, “Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. ‘Adalet’ deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" şeklinde konuştu.

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Samsunspor, Emre Kılınç'ın dizinin fotoğrafını paylaştı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Antalyaspor maçında girdiği ikili mücadelede yerde kalan ve penaltı kararı çıkmayan pozisyon sonrası Emre Kılınç’ın krampon vidası giren dizinin fotoğrafını paylaştı.
Samsunspor ile Antalyaspor, ligin 11. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda birbirlerine rakip oldular. Mücadele 0-0 devam ederken, ceza sahası içerisinde topla buluşan ve gole yaklaşan Emre Kılınç, Antalyaspor’un kanat oyuncusu Moussa Djenepo ile ikili mücadeleye girdi. 23. dakikada rakibinden aldığı darbe ile yerde kalan Emre Kılınç, uzun süre ayağa kalkamadı.

Pozisyon ilk önce VAR merkezi tarafından incelendi. İncelemenin ardından VAR merkezi, maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu’nu ‘potansiyel penaltı’ düşüncesiyle izleme tavsiyesinde bulundu. Tonusluoğlu, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitti. VAR merkezi dahil toplam 5 dakika süren incelemenin ardında hakem Tonusluoğlu, penaltı kararı vermedi. Bunun ardından yoğun itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, sarı kart görerek kart sınırına ulaştı.

“Hakem, Emre’nin dizinin son halini görse penaltı verirdi”

Karadeniz temsilcisi 88. dakikada oyundan alınan Emre Kılınç’ın dizinin son halinin fotoğrafını paylaştı. Krampon vidasının giriş izi bulunan Emre’nin dizi hakkında basın toplantısında da konuşan Thomas Reis, “Hakem, Emre’nin dizinin son halini görse penaltı verirdi” açıklamasında bulundu.

Pozisyon sonrası uzun sürede sahada tedavi olan ve oyuna devam eden Emre Kılınç, 88’inci dakikada yerini Soner Gönül’e devretmişti.

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Yüksel Yıldırımdan Galatasaray - Samsunspor maçı öncesi Fenerbahçelilere sert cevap

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#Samsunspor#Yüksel Yıldırım#Galatasaray

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