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Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı açıklaması ve Fenerbahçe yorumu: Çoluk çocuğa yenildiler

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#Samsunspor#Galatasaray#Fenerbahçe
Yüksel Yıldırımdan Galatasaray maçı açıklaması ve Fenerbahçe yorumu: Çoluk çocuğa yenildiler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 00:09

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray ile oynayacakları maç için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Yüksel Yıldırım'ın Lider Haber TV'ye yaptığı açıklamalar;

Ben çıkacağım Galatasaray'ı yeneceğim diyorum ama yenilebilirim de. Fenerbahçe de yenildi. Kimse bir şey dedi mi? Fener maç sattı dedi mi? Ben yarın ne yaparsam yapayım bir tarafı mutlu etmeyeceğim. Ben Samsunspor başkanıyım. Ligin ikincisiyim, en kötü ikinci kalmak istiyorum.

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ÇOLUK ÇOCUĞA YENİLDİLER

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçının izledim, Avrupa'da çoluk çocuğa yenildiler. 18-21 yaş arası Avrupa'da çoluk çocuk olmuyor ama Türkiye'de oluyor. Kendilerine bakmıyorlar. Fenerbahçe, kendi gidişatını nasıl toplarım demiyor.

BİZE BASKI YAPIYORLAR

Sezon başında taraftarlarına söz verdiler, taraftarları da onu istiyor. Sözlerini tutarlarsa kahraman olurlar, tutamazlarsa başka bir şey olurlar. O benim işim değil. Ali Koç'un söyledikleri kayıtlarda. Sözlerin gerçekleşmesi için bize baskı yapıyorlar, 'Galatasaray'ı yen!' diye, ben Galatasaray'a yenilmeyeceğim. Galatasaray çıkar bizi ezer ama ben puan almak için sahaya çıkacağım.

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#Samsunspor#Galatasaray#Fenerbahçe

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