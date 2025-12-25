Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi şoke eden Musaba hamlesi! Galatasaray'ı transferde devreye soktu

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Domenico Tedesco’nun çok istediği Anthony Musaba için hızlı bir operasyona imza attı. Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul’a geldi, ilk görüşmede anlaşma sağlandı.

TRANSFER KRİZ ÇIKARDI

Bu transfer Fenerbahçe ile arasında gerginlik bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ı fazlasıyla kızdırdı.

Yüksel Yıldırım önceki günlerde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanarak almaya çalıştıklarını biliyorum. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalma için belirlenen bir bedel var. O miktarı peşin öderlerse oyuncuyu alabilirler." ifadelerini kullandı.

'SAYGISIZLIK YAPTI'

Samsunspor teknik direktör Thomas Reis de, Eyüpspor galibiyeti sonrası Anthony Musaba için şu ifadeleri sarf etti:

"Musaba, Eyüpspor maçının kadrosunda olmamayı tercih etti. Musaba'nın son haftalardaki tavrı, bende bir hayal kırıklığı yarattı. Farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Musaba son zamanlar bize farklı davranmaya başladı. Kadroya girmek istemediğini ve antrenmanlara çıkmak istemediğini söyledi. Takındığı tavır karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Bize saygısızlık yaptı. Son haftalar performansını bilerek düşük tuttu."



OLAY HAMLE

"Yapılan terbiyesizlik" diyen Yüksel Yıldırım’ın flaş bir hamle yapıp, Galatasaray ile iletişime geçtiği öne sürüldü.

Başkan Yıldırım’ın Sarı Kırmızılılar’a, "Musaba ile anlaşın, serbest kalma bedelinin altında bir rakama oyuncuyu size satalım." mesajını gönderdiği iddia edildi. Galatasaray’ın bir girişimde bulunup bulunmayacağı merakla bekleniyor.

"FIFA TALİMATLARI GEREĞİ, KULÜBÜMÜZÜN İZNİ OLMADAN GÖRÜŞEMEZ"

Samsunspor, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Musaba ile kulübün ilişkisinin fiilen kesildiğini ifade ederken, "FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz." diyerek sözleşmedeki ayrıntıyı duyurdu.

Samsunspor'un açıklaması şu şekilde oldu:

"Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.

Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir.

Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır.

FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.

Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Samsunspor Futbol Kulübü"

