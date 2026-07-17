Yüksel Yıldırım'dan Drongelen açıklaması!

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hollandalı stoper Rick van Drongelen'in transferi için Panathinaikos ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Yunan basınından SDNA'ya konuşan Yüksel Yıldırım, "Rick van Drongelen için dün akşam Panathinaikos ile görüştük. 24 saat içinde resmi tekliflerini iletecekler. Anlaşmaya yakınız ancak Yunan ekibinin son teklifini bekliyoruz."

Haberde şu ifadelere yer verildi:

İngi Ingason'un yaşadığı sakatlık, Panathinaikos'un stoper transferi için girişimlerini hızlandırmasına neden oldu. Bu gelişmeyle birlikte Rick van Drongelen ismi yeniden gündeme geldi.

27 yaşındaki Hollandalı stoper, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'a transfer olmaya çok yaklaşmıştı. Ancak Karadeniz ekibine transferi son anda gerçekleşmedi. Samsunspor formasıyla 95 maça çıkıp 8 gol atan Van Drongelen'in uzun süredir Panathinaikos'a transfer olmaya sıcak baktığı, teknik direktör Nistrup'un da bu transfere onay verdiği belirtildi.

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Ancak Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım başta olmak üzere kulüp yönetimi, pazarlıklarda oldukça sert bir tutum sergiliyor ve transfer görüşmeleri henüz sonuçlanmış değil.

Son saatlerde önemli gelişmeler yaşanırken, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, SDNA'ya yaptığı açıklamada Panathinaikos'un Van Drongelen transferi konusunda vereceği nihai kararı beklediklerini söyledi. Bu konunun bugün (17 Temmuz) netlik kazanmasının beklendiğini ifade eden Yıldırım şunları söyledi:

"Rick van Drongelen için dün akşam Panathinaikos ile görüştük. 24 saat içinde resmi tekliflerini iletecekler. Anlaşmaya yakınız ancak Yunan ekibinin son teklifini bekliyoruz."

Panathinaikos'un stoper bölgesi için başka adayları da değerlendirdiği ancak Hollandalı savunmacının transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olmaya devam ettiği aktarıldı."