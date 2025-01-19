Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaş'ı kızdıran sözler

Haberin Devamı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamalarla büyük yankı yarattı. Ekol TV’ye yaptığı açıklamada önce hakemi eleştiren Yıldırım, “10 kişi ile 1 puan, tabii ki seviniyoruz. 64’ten 96’ya kadar 10 kişi oynadık. Kırmızı karta karta denk bir maçtı. Van Drongelen’inki kesinlikle kırmızı kart değil, çok ağır. Çok kızdım. Hakem bizi mahvetti, öyle güzel doğradı... Yanlıydı, bir gol atmadığı kaldı! Beşiktaş’ın kazanmasını istedi. Ama önemli değil, kalecimiz ve direkler korudu bizi” diye konuştu.

THOMAS REİS NİYE MACERA ARASIN?

Yıldırım ayrıca, Thomas Reis için Beşiktaş’tan menajerler aracılığıyla teklif geldiğini, hocalarının bunu kabul etmediğini iddia etti. Yıldırım, şunları söyledi: “Bizim hocaya dolaylı bir teklif gelmiş, menajeri üzerinden. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun’da mutlu olduğunu söylemiş. Hoca, salak değil. Biliyor nasıl bir takıma geldiğini. Burada başkan var. Beşiktaş’ın ne olacağı belli değil. 4 ay sonra bir seçim daha var. Niye macera arasın? Biz, ligin ilk 5’te bitirirsek, seneye Avrupa’da bir takım çalıştırıyor olacak.”

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ: TERBİYE SINIRLARINI ZORLADI

Beşiktaş Kulübü’nün bu açıklamalara yanıtı gecikmedi. Yıldırım’ın Galatasaray taraftarı olduğunu daha önce bizzat kendisinin açıkladığını hatırlatan siyah beyazlılar, “Başka bir takımın taraftarı olmasıyla bilinen Yüksel Yıldırım, terbiye sınırlarını zorlayan ifadeler kullanmıştır. Thomas Reis, hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır. Kendisi ya da menajeriyle doğrudan ya da dolaylı herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir. Maç sonrasında ilgili antrenör, kulüp başkanını yalanlayarak bu konuda en güzel cevabı vermiştir.”

THOMAS REiS’TAN iDDiAYA YANIT: SANIRIM YANLIŞ NUMARAYI ARADILAR

Yüksel Yıldırım’ın, “Beşiktaş, hocamıza teklif yapmış” şeklindeki iddiasıyla değerlendirmelerde bulunan Thomas Reis, “Sanırım yanlış numarayı aradılar. Benimle kimse konuşmadı” dedi. Alman teknik adam maçın hakemini eleştirerek “Sahadaki kararlardan memnun değilim. İkinci sarı kartta faul bile yoktu. Sahadaki rakibimiz 11 kişiden fazlaydı. 1 puan için mutluyuz” diye konuştu.