Yüksel Yıldırım: Verilmeyen golümüz ofsaytımsı bir pozisyon

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Yıldırım, “Tüm istatistiklerde biz öndeyiz. Net kaçan iki golümüz ve direkten dönen topumuz var. Beşiktaş’ı Süper Kupa’da canlı seyrettim; Galatasaray bizim kadar pozisyona giremedi. Beşiktaş’a karşı o pozisyonlara giriyorsanız değerlendireceksiniz, biz değerlendiremedik. Verilmeyen golümüz ofsaytımsı bir pozisyon. Belki bir de penaltımız var. Büyük takımlarda olsa penaltı diyebilirlerdi. Beşiktaş’a karşı penaltı almak zordu, hakemler o konuda daha dikkatliler” diye konuştu.

"ZEMiNi SiLBAŞTAN YENiLEDiK"

Beşiktaşlı futbolcu ve teknik adamların saha zeminiyle ilgili şikayetlerini değerlendiren Yıldırım, “Biz aslında sezon biter bitmez zemini silbaştan yeniledik. Orta sahada bazı hastalıklar olmuş. Hava çok sıcak. Zemin daha oturmadı. Birkaç haftaya oturacak” dedi.