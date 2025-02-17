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Yüksel Yıldırım: 'Türkiye'nin 5. büyük kulübü olmaya adayız'

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#Samsunspor#Yüksel Yıldırım#Sporanasayfa
Yüksel Yıldırım: Türkiyenin 5. büyük kulübü olmaya adayız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 10:36

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Türkiye'nin 5. büyük kulübü olmaya aday olduklarını ifade etti.

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Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samsunspor'un için sezonun yeni başladığını belirtti.

Samsunspor'un artık yapı olarak özlem duyulan bir kulüp olmaya başladığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Durmak yok, büyümeye, yapılanmaya ve yola devam ediyoruz. Türkiye'nin 5. büyük kulübü olmaya net bir aday olduk. Bugün itibarıyla artık Avrupa'ya gidiş için ince hesaplar yapmaya başladık. Tünelin sonundaki ışık bugün itibarıyla görünmeye başladı."

Yıldırım, her maçın final havasında olduğunu da işaret ederek, "Maç maç hazırlanarak gidiyoruz. Kendi göbek bağımızı kendimizin keseceği bir döneme girdik. Şehir, taraftar ve kulüp olarak hep birlikte yolun sonu Avrupa olsun istiyoruz." şeklinde hedeflerini açıkladı.

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#Samsunspor#Yüksel Yıldırım#Sporanasayfa

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