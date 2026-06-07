Yüksel Yıldırım: 'Hakem hatalarıyla Avrupa'ya gidemedik!'

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Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kuruluna katılan Samsunspor Başkanı Yıldırım, genel kurulun sorunsuz geçtiğini belirterek, "Türk futboluna yön veren '4 büyük' kulüpten, siz dediğiniz için bu tabiri kullanıyorum, Trabzonspor'un başkan yardımcısı buradaydı, diğer 3 İstanbul kulübünden kimse yoktu. Fenerbahçe'nin seçimi var, belki onların bir sebebi olabilir ama diğer kulüplerin en azından bir temsilciyle gelip burada kendilerini göstermesi lazımdı." diye konuştu.

Kongreya katılı değerlendiren Yüksel Yıldırım, "Biz Anadolu kulüpleri Türk futboluna yön veren kulüpler olarak genel kuruldaki yerimizi aldık. TFF'ye gereken desteği de verdik, burada görevimizi yaptık. Artık büyük kulüp diye konuşan İstanbul takımları düşünsün burada niye yoklar bilmiyorum. TFF'ye karşı bir protesto mu onu da bilmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor ama hoş olmadı diyeyim açık ve net bir şekilde." dedi.

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Yeni sezon fikstür çekiminin 2026 Dünya Kupası nedeniyle ertelendiğini de dile getiren Yıldırım, "Büyük olasılıkla fikstür çekimi temmuz ayının ortalarında olacak gibi gözüküyor. Fikstüre göre hem mali yapılanmamızı hem kamp planlamasını düşünüyorduk. Samsunspor olarak geçen sezonu çok başarılı bitiremedik ama kötü de bitirmedik, hedefimiz Türkiye liginde ilk 5'ti, 7'nci bitirdik. Açık söyleyeyim Rizespor ve Başakşehir maçlarında hakem hatalarıyla yenildiğimiz için Avrupa'ya gidemedik. Bu açık ve net." ifadelerini kullandı.

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- "Umutluyum, çünkü FIFA kuralları değiştirdi"

Geçen sezon her şeye rağmen başarılı olduklarını ifade eden Yıldırım, "Genele baktığımda çok kötü değil çünkü biz 3 kulvarda oynadık. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde penaltı atışlarında Trabzon'a elendik, 10 kişi kaldığımız için orada da hakem hatası vardı. Bunları söylüyorum çünkü önümüzdeki sezon bu tür hakem hatalarını görmek istemiyoruz. Niye görmek istemiyoruz? şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon yani bütçeleri diğer Anadolu kulüplerinin çok çok üstünde. Yani bir de üstüne hakemlerin desteğini aldığında biz bu takımlarla nasıl baş edeceğiz. En azından hakem tarafında, yönetim tarafında bir adalet olsun, adil bir şey olsun." ifadelerini kullandı.

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FIFA kuralları değiştirdiği için gelecek sezondan umutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Umutluyum, çünkü FIFA kuralları değiştirdi. Artık kaleciler vakit geçiremeyecek, topu oyuna hızlı sokması lazım, taç atışlarında şimdi 5 saniye atmazsan top el değiştiriyor. Sarı kartlara VAR kontrolü geliyor. Eskiden ikinci sarı kartlardan bir sürü kırmızı kart yedik, haksız yere hiçbir şey yapamıyordunuz. Şimdi bunlar inşallah düzelecek. Yeni kurallar futbolun güzelliğini artıracak, topun oyunda kalma süresini artıracak."

Samsunspor olarak Alman ekolüyle devam ettiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hocamıza oyuncuyu sunuyoruz, 'tamam' derse pazarlığı yapıyoruz, yoksa almıyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin hocası yok ama iki başkan adayı da 'Ben şu oyuncuyla anlaştım. bu oyuncuyla anlaştım.' Yarın hoca gelecek, oynayacağınız sisteme oyuncu uymuyorsa ne yapacak? Samsunspor'un ihtiyacı olan 5-6 tane transfer, onları da 6 Temmuz'a kadar bitirmek istiyoruz. Çünkü ilk kampımız 6 Temmuz'da Samsun'da başlayacak. Sonra ikinci kampımız için temmuzun ortasında Hollanda'ya gideceğiz. Hem orada ikinci yarı kampı hem de hazırlık maçları oynanacak. Hedefimiz yine bu sene de Türkiye'de ilk 5'e oynamak, Türkiye Kupası'nı kazanmak. Samsunspor artık Türkiye'de büyük takımların korkulu rüyası ilk 5'in adaylarından birisi."

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- "Montella ile yazıştım, bütün ekibe başarı diledim"

"Yeni oyuncuların eklenmesiyle Samsunspor izlenmek istenilen bir takım olacak." diyen Yıldırım, Dünya Kupası'nda milli takıma başarı dilediğini bulunarak, "A Mili Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ile yazıştım, bütün ekibe başarı diledim. İnşallah milli takım bizi tekrar mutlu eder, 24 yıl sonra milli takımla tekrar mutlu oluruz." şeklinde sözlerini tamamladı.