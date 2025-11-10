Yüksel Yıldırım: 'Beşiktaş'ı da Galatasaray'ı da yenmek için sahaya çıkacağız'

Haberin Devamı

Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaparak 3. haftayı lider kapatan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, bu kupada hedeflerinin en az çeyrek final olduğunu söyledi.

HT Spor'a konuşan Yüksel Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Ligi 3. bitirince, kupa 2'de ya da kupa 3'de olacaktık. Atina'daki Panathinaikos maçını, öne geçmemize rağmen kaybettik. Yolumuza kupa 3'den devam ettik. Her şerde bir hayır vardır dedik. Konferans Ligi'nde hedefimiz final oynamak. En kötü çeyrek final, yarı final oynamak istiyoruz."

Gözden Kaçmasın Samsunspor'un namağlup serisi 11 maça çıktı Haberi görüntüle

"BEŞİKTAŞ'I DA GALATASARAY'I DA YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

"Biz Türkiye'de her maça kazanmak için çıkıyoruz. Tek istediğimiz adil maç yönetilmesi. Dün oynanan maçta Yasin Kol bizi çok zora soktu. Biz dün hakemi de yendik. Bu konuşmalarımla bana ceza verirler, umurumda da değil.

Haberin Devamı

Beşiktaş maçına galibiyet için çıkacağız, açık ve net şekilde söylüyorum. Sonra Galatasaray ile maçımız var. Sami Yen'e gideceğiz. Buradan ilk defa söylüyorum, o maça da mutlak galibiyet için çıkacağız."