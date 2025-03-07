Yüksel Yıldırım: 'Acun Galatasaray'ı tek başına dağıtıyor!'

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım G.Saray ile farkı 4 puana indiren F.Bahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

HT Spor’a konuşan Yıldırım “F.Bahçe’nin şu anki başarısının arkasındaki en büyük etken Acun Ilıcalı. G.Saray’ı tek başına dağıtıyor. Medyayı çok iyi biliyor. Bir şeyler söylüyor, bir bakıyorsun herkes darmadağın olmuş, oradan Mourinho gerekli işini yapıyor. G.Saray çok güçlü bir yapı kurmuştu Türkiye’de. Onu kırmak zaman alırdı. Bunu yapacak bir çılgın olabilirdi; Acun Ilıcalı. Çok sevdiğim arkadaşım, güzel iş yapıyor, tebrikler” dedi.