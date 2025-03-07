×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Yüksel Yıldırım: 'Acun Galatasaray'ı tek başına dağıtıyor!'

Güncelleme Tarihi:

#Yüksel Yıldırım#Acun Ilıcalı#Galatasaray
Yüksel Yıldırım: Acun Galatasarayı tek başına dağıtıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 07:00

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 'Bir şey söylüyor herkes darmadağın olmuş' dedi.

Haberin Devamı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım G.Saray ile farkı 4 puana indiren F.Bahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gözden KaçmasınJose Mourinho: Hak edilmiş bir mağlubiyetti, tur henüz bitmediJose Mourinho: 'Hak edilmiş bir mağlubiyetti, tur henüz bitmedi'Haberi görüntüle

HT Spor’a konuşan Yıldırım “F.Bahçe’nin şu anki başarısının arkasındaki en büyük etken Acun Ilıcalı. G.Saray’ı tek başına dağıtıyor. Medyayı çok iyi biliyor. Bir şeyler söylüyor, bir bakıyorsun herkes darmadağın olmuş, oradan Mourinho gerekli işini yapıyor. G.Saray çok güçlü bir yapı kurmuştu Türkiye’de. Onu kırmak zaman alırdı. Bunu yapacak bir çılgın olabilirdi; Acun Ilıcalı. Çok sevdiğim arkadaşım, güzel iş yapıyor, tebrikler” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yüksel Yıldırım#Acun Ilıcalı#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!