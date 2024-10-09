Yüksek gelirli yıldız sporcular Maliye’nin radarında

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan dışı bırakan sporcuları yakın takibe alırken farklı spor dallarında 1900 kişinin ücretini inceledi ve son 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir saptadı. Profesyonel sporcuların aldıkları yüksek ücretlere ilişkin beyanda bulunup bulunmadığını kontrol eden Gelir İdaresi, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynayan profesyonel sporculara kulüpler tarafından ödenen ücretlerden bazılarının beyan dışı bırakıldığını tespit etti.

100 SPORCU BEYANNAME VERDİ ANCAK ÜCRET GELİRİNİ BİLDİRMEDİ

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca kulüpler sporculara ödediği ücretlerden vergi kesintisi yapıyor. Sporcuların elde ettiği ücret geliri, gelir vergisi tarifesinin 4’üncü dilimini aştığı takdirde bu meslektekilerin beyanname vermesi ve artan oranlı hesaplanan vergi ödemesi gerekiyor. Yürütülen çalışmada, 1900 sporcu analiz edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı verileri, kulüplerin beyanları, sözleşme bilgileri, ulusal ve uluslararası basında yer alan haberler ve kulüpler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan transfer bilgileriyle çapraz kontrole tabi tutuldu. Çalışma sonucu 2021- 2023 yıllarında elde edilen ücret gelirlerinde büyük vergi kayıpları saptandı. Aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun, son 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira ücret gelirini beyan dışı bıraktığı ve 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen ücret gelirini bildirmediği belirlendi.

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ŞİMŞEK: ‘KAYIT DIŞI OLANDAN VERGİ ALMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Kazançlarını doğru beyan etmeyen sporcular izaha davet edilecek ve ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek. Maliye olarak ‘çok kazanan ancak düşük gelir beyan edenlerin’ kapısını çalmayı sürdürüyoruz. Yüksek gelir elde eden ve gelirini gizleyenlere yönelik denetim çalışmalarımız devam edecek. Kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Vergide adalet ve etkinlik anlayışımızla yüksek gelir elde eden ve gelirini beyan dışı bırakanlara yönelik geniş kapsamlı denetimlerimiz sürüyor.”