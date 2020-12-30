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Haber Giriş: 30.12.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Yüksek dozda ilaçtan böbreği iflas etmişti! Tazminat kararı...

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Yüksek dozda ilaçtan böbreği iflas etmişti! Tazminat kararı...
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Alman ekibi Werder Bremen'in doktorları tarafından yüksek dozda ağrı kesici verilen ve buna bağlı böbrek yetmezliği yaşayan Ivan Klasnic, eski takımına açtığı davayı kazandı.

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, eski futbolcusu Ivan Klasnic'e 4 milyon euro tazminat ödeyecek.

Hırvat futbolcu, Werder Bremen'de oynadığı dönemde kulüp doktorları tarafından yüksek dozda ilaç almış ve bu sebepten dolayı böbrek yetmezliği yaşamıştı.

Üç kez böbreği için nakil operasyonu geçiren Klasnic'in futbol kariyeri de sona ermişti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Ivan Klasnic, bu durumun ardından Werder Bremen'e tazminat davası açarken Alman ekibi ve Klasnic arasındaki 14 yıllık mahkeme süreci son buldu.

Mahkeme sonucunda Werder Bremen, Ivan Klasnic'e 4 milyon euro tazminat ödemeyi kabul etti.

Geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakan Klasnic, şu anda Hamburg'da yaşıyor ve menajerlik görevi yapıyor.

Yüksek dozda ilaçtan böbreği iflas etmişti Tazminat kararı...

Yüksek dozda ilaçtan böbreği iflas etmişti Tazminat kararı...

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