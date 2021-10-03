Maçın ilk periyodunu 22-15 önde geçen konuk ekip, soyunma odasına da 36-32 üstün gitti.
Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, son periyoda 55-45 önde girdi. Çekişmeli geçen karşılaşmanın son periyodunda üstünlüğünü sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi, karşılaşmayı 74-71 kazandı ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
ING Basketbol Süper Ligi - Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 74 - Frutti Extra Bursaspor: 71
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Polat Parlak
Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Smith 11, Emircan Koşut, Hollowel 11, Lomazs 22, Sestina 4, Upson 13, Ümit Sonkol, Hakan Yapar 10, Altan Erol, Yiğitcan Turna 1, Thomas Akyazılı 2, Serkan Menteşe
Frutti Extra Bursaspor: Freeman 10, Needham 13, Onuralp Bitim 16, Dudzinski 10, Hayes 10, Metin Türen 7, Birkan Batuk, Ömer Utku Al, Milosavljevic 5, Egemen Güven, Yağızhan Selçuk, Tarık Sezgün
1. Periyot: 15-22
Devre: 32-36
3. Periyot: 55-45
5 faulle çıkan: 36.11 Needham (Frutti Extra Bursaspor)